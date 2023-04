Am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) startet das Forschungsprojekt „Bambi“. Tiere wie Rehe, Hirsche, Wildschweine und Gämsen sollen in Waldgebieten mit der Kameradrohne präziser überwacht werden. Künstliche Intelligenz ist hier das Schlüsselwort, denn so können die Tiere "automatisch beobachtet und mit hoher Zuverlässigkeit gezählt werden". Erstmals kommt dabei Lichtfeldtechnologie in Kameradrohnen zum Einsatz.

Seit einem Jahr arbeitet David Schedl, FH-Professor für Visual Computing am Campus Hagenberg der FH OÖ mit Kooperationspartnern an dem Forschungsprojekt.