Baden wiederbelebt: Ein neues Marketing‐Netzwerk startete in Baden

Unter dem Motto "Baden bei Wien belebt! Dafür sorgen wir" fand das Kick off eines neuen Marketing‐Netzwerkes namens "Wirtschaftsclub Baden" im Congress Center statt. 150 Wirtschaftstreibende waren dabei. Darunter auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, Wirtschaftskammer Präsident Wolfgang Ecker und der neue Generaldirektor der Casinos Austria Erwin van Lambaart. Diese Initiative startete Casinos Austria, um Baden als Kongressstandort zu stärken und als niederösterreichischen Hotspot für Meetings, Incentives, Kongresse, wie auch Events zu erhalten.

Solche Veranstaltungen sollen nun regelmäßig stattfinden und so einen Thinktank für wirtschaftliche Visionen bilden, in dem Entscheidungsträger aus der Region ihre Ideen einbringen können. Wer im "Wirtschaftsclub Baden" mitmacht, hat auch die Aufgabe je zwei Veranstaltungen pro Jahr nach Baden bringen. Weiters sollen sie auch Ressourcen aus dem Bezirk Baden in Anspruch zu nehmen, wie bespielweise lokal Essen zu gehen, einzukaufen und kulturelle Angebote zu nutzen. "Um als attraktiver Standort zu gelten, bedarf es einer aktiven und pulsierenden Unternehmerschaft", sagt Wirtschaftskammer Präsident Wolfgang Ecker.