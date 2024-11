Aurena: Vom Klobesen bis zum Weingut, alles wird versteigert

Sie entscheiden über den Ausrufungspreis. Herrscht da immer Einigkeit mit dem Verkäufer?

Im Prinzip könnten wir alles um einen Euro ausrufen, weil es am Ende der Markt regelt. Aber das wollen die Kunden oft nicht. Das Schlechteste aber ist, ein Exponat zu hoch auszurufen, weil dann keine Dynamik entsteht, keine Stimmung. Wir sind da also in reger Diskussion.

Prominente Verkäufe, wie René Benkos Uhrensammlung oder der Rolls-Royce von Ernst Fuchs sorgen für besonders viel Aufsehen.

Ja, das sind die Auktionen, die man kennt. Nachlässe, wie die von Elfriede Ott oder Maximilian Schell oder Waren von Benko, Signa oder Leiner. Es ist ein Teil unseres Geschäfts, aber im Grunde nichts anderes als alle anderen Versteigerungen auch.