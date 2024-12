Auftakt für den Job-Brunch: Neue Veranstaltungsreihe von KURIER und jimm

Wie schafft man es, als Arbeitgeber im Gedächtnis zu bleiben, sich erfolgreich zu vermarkten? Der Außenwelt zu kommunizieren wofür man steht und potenziellen Bewerbern zu vermitteln, was man bieten kann, ohne dass diese aktiv auf der Jobsuche sind?

Das und mehr fällt unter das Schlagwort „Employer Branding“. Und genau das war das Thema des ersten Job-Brunch, bei dem am Mittwoch, dem 4. Dezember, in der KURIER Medienlounge ein ausgewählter Kreis an Vertreterinnen und -vertretern aus Wirtschaft und Politik zusammenkam. Ab sofort soll die Veranstaltung regelmäßig stattfinden, zum Netzwerken einladen und den Austausch über Aktuelles in der Arbeitswelt fördern.

Gastgeber des ersten Job-Brunch waren KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und jimm-Geschäftsführer Markus Binderbauer, der für die Vermarktung der Bereiche Job, Immobilien und Motor zuständig ist. Durch das offizielle Programm führte KURIER-Redakteurin Jennifer Corazza, Sara Varsanyi und Liesa Gerner (jimm) präsentierten aktuelle Daten rund um Arbeitsmarkt und Recruiting.