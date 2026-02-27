Ali Mahlodji präsentiert: „Das wichtigste Buch meines Lebens“
Ali Mahlodji feiert das Leben und sein wichtigstes Buch: Die Einladung kam mit sehr persönlichem und herzlichem Text, die Feier war es dann auch. Viel mehr Menschen als geplant folgten der relativ spontanen Einladung (nur eine Woche vorher) und ließen den Keynoter, Motivator und Buchautor hochleben.
Sein neuestes Werk heißt „Bock auf Arbeit“ – dass auf dem Buchtitel das vorangestellte Wort „Kein“ durchgestrichen ist, referenziert auf unsere Zeit. Motivation ist der Schlüssel für ein erfülltes Arbeitsleben, intrinsische Motivation die Königskategorie. Ohne diesen inneren Antrieb geht es nicht. Und genau dieses Feuer entfacht Ali Mahlodji in jeder seiner Vorträge und Reden. Quasi Erfolgsgarantie. Ali hören heißt, beglückt und motiviert den Raum zu verlassen.
Buchpräsentation Ali Mahlodji
Die 150 Gäste im Oval am Cobenzl, Alis Lieblingslocation, die hoch über Wien thront und weit blicken lässt, verbrachten einen lockeren Abend mit Fleischlaberl und Riesentorte. Dass die Einladung für Menschen war, die „für mich wichtig sind und mit denen ich wichtige Momente meines Lebens erleben durfte“, machte es nochmals emotionaler. Alis Familie und sogar die Kinder waren dabei, als das neue Buch feierlich willkommen geheißen wurde. Dass auch einige Gäste ihre Familie samt Kinder und Hunde brachten, rundete die Atmosphäre ab – echtes Leben und echte Inhalte. Mit dabei waren viele, auch Starbuch-Autor Thomas Brezina.
