Ali Mahlodji präsentiert: „Das wichtigste Buch meines Lebens“

Ali Mahlodji feiert das Leben und sein wichtigstes Buch: Die Einladung kam mit sehr persönlichem und herzlichem Text, die Feier war es dann auch. Viel mehr Menschen als geplant folgten der relativ spontanen Einladung (nur eine Woche vorher) und ließen den Keynoter, Motivator und Buchautor hochleben.

Sein neuestes Werk heißt „Bock auf Arbeit“ – dass auf dem Buchtitel das vorangestellte Wort „Kein“ durchgestrichen ist, referenziert auf unsere Zeit. Motivation ist der Schlüssel für ein erfülltes Arbeitsleben, intrinsische Motivation die Königskategorie. Ohne diesen inneren Antrieb geht es nicht. Und genau dieses Feuer entfacht Ali Mahlodji in jeder seiner Vorträge und Reden. Quasi Erfolgsgarantie. Ali hören heißt, beglückt und motiviert den Raum zu verlassen.