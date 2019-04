Adelscoach: "Ehemalige Fürsten gehen ganz normalen Jobs nach"

Aufgewachsen ist sie im eigenen Schloss, der Feldmarschall Radetzky zählt zu ihren Vorfahren und ihr Geburtsname lautet: Katharina Folliot de Crenneville-Poutet. Katharina Plange wäre eine Gräfin, wenn es noch Adelstitel gebe. Obwohl das Adelsaufhebungsgesetz 1919 schon in Kraft trat, leben viele ehemalige Fürsten und Grafen noch in einer Parallelwelt. Daheim in ihren Kreisen gelten die alten Gesetze und Hierarchien. Gemeinsame Werte und Traditionen, die gelebt werden.

In der realen Welt sind diese längst überholt, Identitätskrisen bestimmen den Alltag. Die Frage nach: „Wer bin ich ohne Titel?“ dringt immer mehr ins Bewusstsein. Katharina Plange ist selbst diesen Prozess durchgegangen. Heute hat sie Frieden geschlossen und kann beide Welten miteinander verbinden. Als zertifizierter Coach hilft sie Adeligen raus aus alten Denkmustern. Ein Interview über eine Parallelwelt, die nach Antworten sucht.