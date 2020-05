Kärntner Hans Griesser legt Mega-Pleite hin

Der Villacher Unternehmer Hans Griesser, der unter anderem Geschäften in Sachen Vermietung und Verpachtung nach-, sowie Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen einging, hat eine Bomben-Insolvenz hingelegt. Laut Birgit Tiefling, Insolvenzexpertin des KSV1870 in Klagenfurt, hat der Kaufmann einen Schuldenberg in Höhe von zumindest 22,16 Millionen Euro angehäuft. Griesser plant weder einen Sanierungsplan noch will er das Unternehmen fortführen.