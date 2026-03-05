Unter 10 Cent: Kelag bietet ab April günstigeren Stromtarif
Zusammenfassung
- Kelag bietet ab 1. April 2026 einen neuen Stromtarif um 9,90 Cent/kWh netto mit zwölfmonatiger Bindung an.
- Der Tarif "Kelag Strom Bonus" gilt für Neu- und Bestandskunden und steigt im zweiten Jahr auf 12,38 Cent netto.
- Mit Smart Meter und Zustimmung zur Viertelstundenauslesung profitieren Kunden zusätzlich von reduzierten Netzkosten im Sommer.
Der Kärntner Stromversorger Kelag bietet ab 1. April 2026 einen neuen Stromtarif um 9,90 Cent/kWh netto bzw. um 11,88 Cent/kWh inklusive Umsatzsteuer an.
Der Tarif gilt bei zwölfmonatiger Bindung für ein Jahr, im zweiten Jahr kostet die Kilowattstunde dann 12,38 Cent netto (14,86 Cent brutto). Der neue Tarif namens "Kelag Strom Bonus" wird sowohl Neu- als auch Bestandskunden angeboten. Zuletzt lag der günstigste Tarif für Endkunden bei 12,50 Cent netto.
Bei vorhandenem Smart Meter und der Zustimmung zur Viertelstundenauslesung können Kunden zusätzlich von reduzierten Netzkosten profitieren.
Von April bis September reduziert sich durch den von der E-Control eingeführten reduzierten Sommer-Arbeitspreis österreichweit das Netznutzungsentgelt zwischen 10.00 und 16.00 Uhr automatisch um 20 Prozent.
