Unter 10 Cent: Kelag bietet ab April günstigeren Stromtarif

Der Kärntner Stromversorger Kelag bietet ab 1. April 2026 einen neuen Stromtarif um 9,90 Cent/kWh netto bzw. um 11,88 Cent/kWh inklusive Umsatzsteuer an.

Der Tarif gilt bei zwölfmonatiger Bindung für ein Jahr, im zweiten Jahr kostet die Kilowattstunde dann 12,38 Cent netto (14,86 Cent brutto). Der neue Tarif namens "Kelag Strom Bonus" wird sowohl Neu- als auch Bestandskunden angeboten. Zuletzt lag der günstigste Tarif für Endkunden bei 12,50 Cent netto.