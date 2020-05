Justiz-Skandal um den „Fall Gustl“

Im Dezember 2003 schlug Mollath zurück und zeigte seine Frau, weitere HVB-Mitarbeiter und 24 Kunden der Bank wegen Schwarzgeld-Geschäften an. Das wurde ihm zum Verhängnis. Denn die Nürnberger Finanzbehörden haben die Anzeige schnell zu den Akten gelegt. Der Grund laut Nürnberger Nachrichten: Ein Anruf aus der Justiz. Der für Mollath zuständige Richter soll den Finanzbehörden gesagt haben, Mollath sei „nicht klar bei Verstand“. Erst später attestierte ein Gutachten Mollath „ein paranoides Gedankensystem“, er sei „gemeingefährlich“. Der Mann soll unter anderem Autoreifen aufgestochen haben. Als vollkommen abwegig sollten damit möglicherweise auch seine Schwarzgeld-Vorwürfe eingestuft werden.

Das Landesgericht Nürnberg verfügte daraufhin im Jahr 2006 die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Heute, fast sieben Jahre später, kommt der Verdacht auf, Mollath sei damals willkürlich weggesperrt worden. Diese Einschätzung wird durch einen internen Revisionsbericht der HVB aus dem Jahr 2003 unterstützt, der allerdings erst vor wenigen Tagen publik wurde. Dieser Bericht bestätigt im Wesentlichen die Vorwürfe Mollaths. Die HVB soll den Bericht erst 2011 an die Staatsanwaltschaft weiter geleitet haben.