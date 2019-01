Jeder Vierte will in den nächsten zehn Jahren Immobilie erwerben

Fast jeder vierte Befragte (24 Prozent) in Österreich will im kommenden Jahrzehnt eine Immobilie kaufen. 43 Prozent wollen damit für das Alter vorsorgen, 27 Prozent für ihre Kinder, wie aus einer Online-Umfrage der ING International Survey hervorgeht, für die in Österreich über 1.000 Personen befragt wurden.

In Salzburg will sogar mehr als jeder Dritte (36 Prozent) bis 2028 Eigentum erwerben - jeder Zweite besitzt dort bereits eine Immobilie. In Vorarlberg hingegen wollen nur 4 Prozent im genannten Zeitraum kaufen bzw. bauen.

13 Prozent der Kaufwilligen können die Immobilie in bar finanzieren, 28 Prozent gehen von einem Eigenkapitalanteil von mehr als 50 Prozent aus. 7 Prozent meinen, sich kein Eigentum leisten zu können.