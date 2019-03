Jeder dritte Privatkonkurs betrifft Ex-Selbstständigen

Ehemalige Selbständigkeit (32 Prozent), persönliches Verschulden (19,9 Prozent) sowie Einkommensreduktion (18,4 Prozent) sind die Top-3-Ursachen für Privatkonkurse in Österreich. Dies erhob der Kreditschutzverband (KSV) von 1870. Demnach ist im Vorjahr reformbedingt die Zahl der Privatkonkurse um 45 Prozent auf 10.054 Fälle gestiegen. An der prozentuellen Verteilung der Ursachen habe sich im Vergleich zu den Vorjahren aber kaum etwas verändert.

Entschuldung vor Neustart

Ehemalige Einzelunternehmer haben üblicherweise höhere Schulden als Konsumenten, da unternehmerische Verbindlichkeiten (Abgaben an das Finanzamt wie etwa die Umsatzsteuer, die Sozialversicherungsanstalt oder die Gebietskrankenkassen) "meist in den Himmel gewachsen sind", weiß KSV-Chef Ricardo-José Vybiral.

Eine Entschuldung für ehemalige Unternehmer mit besonders hohen Verbindlichkeiten habe lange als so gut wie unmöglich gegolten, denn hohe Schulden zu haben, sei per se kein Billigkeitsgrund für das Unterschreiten der 10-Prozent-Mindestquote gewesen. Viele der ehemaligen Unternehmer waren in einer Situation gefangen, in der es weder ein Vor noch Zurück gab. In der Regel haften sie mit ihrem Privatvermögen. Durch die Entschuldung wird ihnen beruflich wie privat ein Neustart ermöglicht“, so Vybiral.