Japans Kreditkartenfirma JCB kommt nach Österreich

Die größte japanische Kreditkartenfirma JCB steigt in den österreichischen Markt ein und bietet ab sofort in Kooperation mit card complete die " JCB Balance Karte" an.

Neben der üblichen Bezahlfunktion und Reiseversicherung wartet die Karte mit zahlreichen weiteren Funktionen auf. So unter anderem auch mit einer Shopping-Versicherung, bei der Waren bei Diebstahl oder Raub bis zu einem Wert von 1000 Euro versichert sind. Schmuck und Bargeld sind davon ausgenommen.

Mit 90 Euro pro Jahr ist die Kreditkarte im Premiumsegment angesiedelt. Für den weltweit drittgrößten Kreditkartenanbieter JCB ist der Einstieg in den österreichischen Markt der erste Schritt nach Europa. Laut JCB-Vertreter Ryuji Shinzawa soll in Europa weiter expandiert werden. Potenzielle Märkte seien Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.