IWF stellt Deutschland in Coronakrise gutes Zeugnis aus

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt Deutschland in der Bekämpfung der Coronakrise ein gutes Zeugnis aus. Sowohl im Gesundheitssystem als auch bei den Hilfen für die Wirtschaft sei früh und energisch vorgegangen worden, teilte der IWF am Mittwoch nach einer zweiwöchigen Analyse mit. Deutschland schlage sich deswegen konjunkturell besser als andere Staaten in Europa.

"Insgesamt wird die deutsche Wirtschaft 2020 um rund fünfeinhalb Prozent schrumpfen." Nächstes Jahr werde es eine Erholung geben. Das Vorkrisenniveau dürfte aber frühestens 2022 wieder erreicht werden. Zuletzt hatte der IWF Deutschland für heuer noch ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 6,0 Prozent vorausgesagt. 2021 wird dann mit einem Wachstum von 4,2 Prozent gerechnet. "Die Risiken für den Ausblick sind aber substanziell", betonte der IWF nun. Sollte die zweite Welle an Infektionen nicht unter Kontrolle gebracht werden, drohe ein längerer Shutdown als bisher für den November geplant. Hinzu kämen Risiken bei einem harten Brexit und neuen Handelsstreitigkeiten.