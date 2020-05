IV: Höhere Steuer für Luxushotels?

Um das Budget zu sanieren, will die Industriellenvereinigung (IV) " Privilegien" bei den Mehrwertsteuersätzen abbauen. IV-Präsident Veit Sorger sieht etwa ein "sofort realisierbares" Einnahmenpotenzial von 150 Millionen Euro, wenn der Staat die halben Mehrwertsteuersätze auf Übernachtungen in Luxushotels beseitigen würde. "Ich habe nie verstanden, dass ich, wenn ich in 4- bis 5-SternHotels übernachte, da den halben Mehrwertsteuersatz habe", so Sorger im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die EU habe Österreich mehrfach aufgefordert, mit diesen Sonderkonditionen aufzuhören. Die Regelung könnte mit einer einfachen Gesetzgebung eliminiert werden, fordert Sorger die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes von bisher 10 auf 20 Prozent.



Sorger holte sich umgehend eine Abfuhr von der Tourismus-Branche. Hoteliervereinigungs-Präsident Sepp Schellhorn sprach von einem "peinlichen Umfaller" Sorgers: "Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die die Industriellenvereinigung als Bollwerk gegen Belastungen und aktiven Vertreter einer progressiv-liberalen Wirtschaftspolitik gesehen haben", so Schellhorn.



Auch Hans Schenner,Tourismusobmann in der Wirtschaftskammer, wies das Ansinnen der IV scharf zurück: "Die Forderung ist insofern bemerkenswert, als mit diesem Vorstoß erstmals offensiv andere Branchen angegriffen werden."