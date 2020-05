Der keltische Tiger brüllt wieder

Nach Jahren starken Wachstums schlitterte Irland 2008 in eine schwere Krise. Eine riesige Immobilienblase platzte, die Regierung in Dublin musste eine Vielzahl großer Banken notverstaatlichen. Das ließ das Haushaltsdefizit 2009 auf 13,7 Prozent steigen. 2010 flüchtete Irland als erster Staat unter den Euro-Rettungsschirm. Es beantragte 68 Milliarden Euro an Hilfsgeldern und stand danach unter Aufsicht der EU und des Internationalen Währungsfonds ( IWF). Die Arbeitslosigkeit betrug 15 Prozent, bei den unter 25-Jährigen sogar 30 Prozent. Die Reallöhne in der Privatwirtschaft fielen vier Jahre in Folge im Schnitt um jeweils zwei Prozent. Im öffentlichen Dienst stimmten die Arbeitnehmer Lohnkürzungen von bis zu 15 Prozent zu. Zehntausende junge Iren wanderten aus.

Um die Staatsfinanzen in den Griff zu bekommen, beschloss die Regierung in Dublin eine Reihe einschneidender Reformen und Ausgabenkürzungen in Milliardenhöhe. Die Bevölkerung trug die Rosskur relativ widerstandlos mit. Im Jahr 2012 begann die Wirtschaft trotz der rigiden Sparpolitik wieder leicht zu wachsen. Die Lohnkürzungen hatten Irland wieder wettbewerbsfähig gemacht. Das kombiniert mit dem Wirtschaftsaufschwung der wichtigsten Handelspartner – USA und Großbritannien – ließ die Exporte steigen. Ende 2013 konnte Irland den Euro-Rettungsschirm verlassen.