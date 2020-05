Investoren steigen bei Wiener Autobank ein

Die AutoBank AG hat ihren Hauptsitz in Wien und eine Zweigniederlassung in Oberhaching bei München. Sie ist einer der führenden Banken für Finanzierungen von Personenkraftwagen (Pkw), KFZ-Leasing und Finanzierungslösungen für den Endkunden in Österreich und Deutschland. Die Autobank finanziert - unabhängig von den Herstellern und Importeuren - Lagerbestände von Neu-, Gebraucht- und Vorführwagen für Autohandelsunternehmen. Die Refinanzierung erfolgt im Wesentlichen über das Einlagengeschäft.

Die Autobank zählt laut eigenen Angaben zu den Top-Anbietern für Tages- und Festgeld. Das Produktportfolio wird durch Fahrzeughandel, Factoring und Fuhrparkmanagement abgerundet. Den Bereich Fuhrparkmanagement und Fuhrparkservices deckt die HLA Fleet Services GmbH ab. Der Spezialist im Bereich Factoring ist die Tochtergesellschaft adesion Factoring GmbH.