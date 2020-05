Intercell wird französisch und erhält Staatsgeld

Im Zuge der Fusion will Lingelbach auch zusätzliche Aktivitäten, die Vivalis bisher ausgelagert hatte, nach Wien bringen, etwa Tierversuche. Intercell hat eine lizensierte Tierversuchsanlage in Wien, als Versuchstiere werden vor allem Mäuse verwendet. „Wir werden diesen Bereich sicher auslasten, aber im Rahmen der genehmigten Kapazitäten“, so Lingelbach. Trotz der Synergien in einzelnen Bereichen ist kein größerer Stellenabbau geplant, die Produktion in Schottland könnte zusätzliche Aufträge erhalten. Valneva wird rund 350 Mitarbeiter beschäftigten, 250 davon kommen von Intercell.