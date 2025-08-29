7 Filialen in Österreich: Bekannter Schuhhändler ist pleite

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das 1875 in Hamburg gegründete Unternehmen Görtz war lange Zeit ein bedeutender Schuhhändler im deutschsprachigen Raum: Man zählte bis zu 160 Filialen in Deutschland und Österreich und beschäftigte rund 1.800 Mitarbeiter. Ein Flagship-Store in Hamburg zählte mit über 2.500 m² gar zu den größten Schuhhäusern Europas. Durch Online-Handel und Marktveränderungen wurden spätestens ab 2018 erste Anzeichen wirtschaftlicher Schwierigkeiten sichtbar. Die Hamburger gerieten in immer stärkere finanzielle Schwierigkeiten. 2022 gab es ein erstes Insolvenzverfahren, Anfang 2025 kam die nächste schwere Krise. 30 Filialen blieben übrig - sieben davon in Österreich.

Rund 60 Mitarbeiter in Österreich Unter seinem neuen Namen GAT Retail GmbH ist der Schuhhändler nun in Österreich insolvent, will sich aber sanieren und das Unternehmen weiterführen. Das ging aus einer Mitteilung des Gläubigerschutzverbandes AKV am Donnerstag hervor. In den österreichweit sieben Filialen sind knapp 60 Mitarbeiter beschäftigt, deren Gehälter bis inklusive Juli bezahlt wurden. Die Pleite ist eine Folge der Insolvenz der Görtz Gruppe in Deutschland.