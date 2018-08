Insolvente Modekette Vögele: bis zu 30 Filialen könnten geschlossen werden

Die Chancen für die Rettung der insolventen Modehandelskette Charles Vögele Austria (711 Beschäftigte, 102 Filialen) sind gestiegen. Bis zur Deadline am vergangenen Donnerstag haben sogar vier Interessenten unverbindliche Übernahmeangebote beim Grazer Insolvenzverwalter Norbert Scherbaum abgeliefert. Das bestätigte Scherbaum am Freitag dem KURIER. Nun hat er die zweite Phase eingeleitet. Nach einer Evaluierung dieser indikativen Angebote am Montag soll es dann ans Eingemachte gehen. Bis nächsten Donnerstag müssen die potenziellen Käufer ihre verbindlichen Angebote vorlegen. Nach am selben Tag wollen Scherbaum, die Gläubigervertreter und das Konkursgericht mit den Interessenten die endgültigen Verkaufsverhandlungen beginnen. Das ist jedenfalls der Plan. Dem Vernehmen nach sollen aber nur zwei der vier Interessenten gute Chance haben, zum Zug zu kommen. Sie verfügen über die nötige Finanzkraft für den kurzfristigen Einkauf der Herbst-Winter-Kollektion bzw. über ein entsprechendes Warenlager.