Inflation sank im Jänner auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

Dank eines mittlerweile sehr geringen Preisauftriebs bei Sprit hat die Teuerung in Österreich zu Beginn des neuen Jahres deutlich nachgelassen. Die Inflationsrate ist im Jänner auf 1,7 Prozent gesunken, den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren. Im Dezember waren die Preise im Jahresabstand im Schnitt noch um 1,9 Prozent angestiegen.

Noch niedriger als im Jänner war die Teuerung in Österreich zuletzt im Dezember 2016 mit plus 1,4 Prozent gewesen, erklärte die Statistik Austria am Freitag. Heuer im Jänner kostete Sprit im Schnitt nur noch 1,1 Prozent mehr als ein Jahr davor.