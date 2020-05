Infineon kündigt Kurzarbeit an

Der Münchner Halbleiterkonzern Infineon hat nach einem Gewinneinbruch um fast die Hälfte auf 427 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/12 Kurzarbeit angekündigt. Das Werk in Villach ist davon aber nicht betroffen, betonte eine Unternehmenssprecherin. Die Prognose gelte „für die kommenden Monate“. Man habe in Villach seit Juni in der Fertigung 100 Zeitarbeiter abgebaut, derzeit gebe es 300 Zeitarbeitsverhältnisse in der Fertigung und 200 in anderen Bereichen.