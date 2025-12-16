Infineon-Chefin Herlitschka: "Das ist Strukturwandel in Echtzeit"

Die schwächelnde Industriekonjunktur macht auch dem Halbleiterkonzern Infineon zu schaffen. Infineon Österreich fuhr im Geschäftsjahr 2024/25 (bis Ende September) einen Verlust vor Steuern von 48 Mio. Euro ein. Schon 2024 war der Gewinn um 80 Prozent auf 151 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz sank von 4,76 auf 4,70 Mrd. Euro.

Vorstandschefin Sabine Herlitschka sprach am Dienstag von einen "herausfordernden Zeiten". 2026 soll es wieder moderat aufwärts gehen, auch dank guter Geschäfte beim Bau von Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz (KI).

Stellenabbau nach Plan

Wie bereits bekannt, baut Infineon im Rahmen eines weltweiten Kostensparprogrammes bis 2027 insgesamt 380 Stellen in Österreich ab. Der Abbauplan sei bereits im Gange, die betroffenen Mitarbeiter informiert, so Herlitschka. Betroffen seien vor allem Mitarbeiter in Teilen der älteren Produktion in Villach, die nach und nach auslaufe und durch die neue ersetzt werde. So wandere die ältere Chipfertigung zunehmend an den Standort Kulim/Malaysia, während die neue Produktion hoch automatisiert sei. "Das ist Strukturwandel in Echtzeit", so Herlitschka. Im Geschäftsjahr 2024/25 wurden insgesamt 8 Milliarden Chips in Villach produziert.

Ein weiterer Stellenabbau über den bisherigen hinaus sei derzeit nicht geplant. Die Infineon Technologies Austria AG mit Sitz in Villach und Standorten auch in Graz, Innsbruck, Linz und Wien beschäftigte Ende September rund 5.790 Menschen, ein Jahr zuvor waren es noch 5.980. Zugleich gebe es rund 60 bis 80 offene Stellen im Unternehmen.