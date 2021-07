Indien holt sich 50 Panther aus Leonding

Großauftrag für den Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer in Leonding: Die Airports Authority of India (AAI) bestellte 50 neue Panther 6x6-Löschfahrzeuge der jüngsten Generation. Die Geräte mit jeweils 10.000 Liter Wasser, 1300 Liter Schaummittel und 250 Kilogramm Löschpulver an Bord werden bis Ende 2016 ausgeliefert und kommen auf 23 regionalen Flughäfen zum Einsatz.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf ungefähr 30 Millionen Euro, erfuhr der KURIER auf Nachfrage. Mit den neuen Gefährten erhöht sich die Panther-Flotte der AAI auf über 100 Fahrzeuge.

Den ersten Panther der vierten Generation sicherte sich im Juni die Changi Airport Group, die den berühmten Flughafen in Singapur betreibt. Dort sind auch zwei Rosenbauer Rettungstreppen im Einsatz.

Seit der ersten Fahrzeuggeneration im Jahr 1991 hat Rosenbauer mehr als 1400 Panther verkauft. Produziert werden die Lösch-Flaggschiffe des Konzerns in Leonding sowie in Wyoming ( USA).