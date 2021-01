In Wien heuer 40 Prozent weniger neue Wohnungen fertig: Preise steigen

Das Angebot an zusätzlichen Mietwohnungen wird dabei deutlich größer sein als im Eigentumswohnungsbereich, erwartet EHL. Daher würden die Wohnungsmieten wie 2020 auch in den Folgejahren auf dem aktuellen Niveau bleiben und die Steigerungen maximal im Bereich der Inflationsrate liegen, also bei etwa plus 1,5 Prozent.

Für die Wohnungsverkaufspreise in guten und sehr guten Lage rechnet EHL-Expertin Bauernfeind dagegen wegen des immer engeren Angebots mit einem Anstieg um 4 bis 5 Prozent jährlich. Dabei würden die häufigen En-bloc-Erwerbungen durch institutionelle Investoren vermutlich für 1 bis 2 Prozent des Preisauftriebs verantwortlich sein. Schon seit Jahren würden Großinvestoren in den Wohnungsmarkt gehen - sie würden kaufen um zu halten und könnten dann nur vermieten.

Während die Zahl an neuen Eigentumswohnungen, die wirklich auf dem Markt kommen - also ohne Forward-Deals ganzer Pakete -, sukzessive leicht sinkt, bleibt sie laut EHL bei Mietwohnungen höher. Für 2021 rechnet man mit 5.000 neuen Eigentumswohnungen, während es bei Mietwohnungen 6.000 sein dürften (davon ein Drittel frei finanzierte, der Rest geförderte). 2020 dürfte die Eigentumswohnungszahl bei 5.500 gelegen sein, jene neuer Mietwohnungen bei über 12.000 (davon 7.200 geförderte). Rund 5.000 neue Einheiten pro Jahr würden die Nachfrage am Markt nicht abdecken, entsprechend seien Preisanstiege zu erwarten - vergleichsweise stärker in zentrumsnahen Lage, schwächer in Stadtentwicklungsgebieten in peripheren Lagen.