Wohntelefon: Wer muss den Makler bezahlen?

Ich habe eine Wohnung angemietet, für die der Vermieter einen Makler bestellt hat. Wer muss die Gebühren für den Makler bezahlen?

Immobilienmakler werden häufig als Doppelmakler tätig. Das heißt, dass der Makler sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter tätig wird. Ist dies der Fall, hat der Makler Anspruch auf Maklerprovision sowohl vom Vermieter als auch vom Mieter. Auf die Doppelvertretung muss der Makler die Parteien zudem hinweisen. Sofern der Mieter daher dem Makler (ebenfalls) einen Auftrag zur Vermittlung der Wohnung erteilt hat und das Geschäft durch die verdienstliche Tätigkeit des Maklers zustande gekommen ist, ist der Mieter zur Bezahlung einer Provision an den Makler verpflichtet. Die Provision darf bei unbefristeten oder bei mehr als drei Jahre befristeten Mietverträgen für den Mieter maximal zwei Bruttomonatsmietzinse betragen. Ist der Mietvertrag auf drei Jahre befristet, darf maximal eine Bruttomonatsmiete verlangt werden.

Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit Garten. Am Nachbargrundstück stehen mehrere alte, abgestorbene Fichten. Bei jedem Sturm habe ich Angst, dass sie in unserem Garten landen. Ist der Eigentümer verpflichtet, die Bäume zu entfernen?

Jeder hat dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück ausgehende oder drohende Gefahren beseitigt werden. Ein Baum kann entfernt werden, wenn seine Altersgrenze erreicht ist, wenn Pflegemaßnahmen zur Erhaltung des übrigen Baumbestandes notwendig sind oder wenn bauliche Anlagen oder die Sicherheit von Personen gefährdet sind. Wenn die Fichten eine Gefahr darstellen, ist der Eigentümer verpflichtet, sie zu entfernen, sonst droht eine Strafe. Naturschutzbestimmungen sind allerdings zu beachten und eine behördliche Bewilligung ist vor dem Fällen unbedingt notwendig.

Ich wohne in einer Eigentumswohnung. Unser Hausvertrauensmann hat in einem leer stehenden Kellerabteil eine Anlage installiert, die überdurchschnittlich viel Strom verbraucht. Wer muss für die erhöhte Stromrechnung aufkommen und ist die Hausverwaltung in diesem Fall zuständig?

Es gibt unterschiedliche Regelungen, um die Kosten zwischen Wohnungseigentümern aufzuteilen. Die Kostenaufteilung kann im Wohnungseigentumsvertrag geregelt werden. Andernfalls folgt die Aufteilung nach den gesetzlichen Regeln. Dabei zahlen die Wohnungseigentümer gemäß ihren Anteilen. Die Hausverwaltung muss für jede Abrechnungsperiode (Kalenderjahr) eine ordentliche und richtige Kostenabrechnung an alle Wohnungseigentümer vorlegen. Wenn nachvollziehbar und beweisbar ist, dass der Stromverbrauch deutlich höher als der des letzten Jahres ist und diese Mehrkosten nachweislich eine Konsequenz der widerrechtlich aufgestellten und benutzten Anlage des Hausvertrauensmanns darstellen, könnten diese Mehrkosten schadenersatzrechtlich vom Hausvertrauensmann zurückgefordert werden.