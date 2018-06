Wohntelefon: Ist der Mietzins für die Lage angemessen?

Woher weiß ich, ob der Mietzins für die Lage, in der sich die Wohnung befindet, angemessen ist?

Das Mietzinssystem ist in Österreich sehr komplex. Zu unterscheiden ist grundsätzlich, ob die Wohnung in den Voll- oder Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) fällt, oder gänzlich vom MRG ausgenommen ist. Wenn das Mietrechtgesetz nicht „voll“ zur Anwendung gelangt, gibt es grundsätzlich keine Mietzinshöchstgrenzen und der Mietzins kann frei vereinbart werden. Ein zu hoher Mietzins könnte jedoch sittenwidrig und somit anfechtbar sein. Im Wesentlichen bestimmt sich die Miete nach Angebot und Nachfrage. Im Vollanwendungsbereich gibt es drei Arten der Mietzinsbildung: der angemessene Mietzins, der Richtwertmietzins und der Kategorie D- Hauptmietzins. Zudem sind förderungsrechtliche Mietzinsbestimmungen zu beachten. Die Höhe der im Vollanwendungsbereich des MRG vereinbarten Mietzinses kann (je nach Bundesland) bei der Schlichtungsstelle bzw. bei Gericht überprüft werden. Der Antrag auf Mietzinsüberprüfung und Rückforderung des zu viel bezahlten Mietzinses muss bei unbefristeten Mietverträgen innerhalb von drei Jahren ab Abschluss der Mietzinsvereinbarung gestellt werden. Bei befristeten Mietverträgen endet die Anfechtungsfrist spätestens sechs Monate nach Auflösung des Mietverhältnisses oder nach Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis.