Wohnen mit Solarkraft

„Die Anschaffungskosten einer Solaranlage sind zwar höher, der Bau ist langfristig betrachtet aber billiger, als ein konventionelles System“, weiß Reinberg. Energieberater Kuster stimmt zu: „Mit den sogenannten Amortisationszeiten wird berechnet, wie lange es dauert, bis sich die Solar-Anschaffung rentiert.“

Die Zeiten sind in Industriebauten, in denen die Solarenergie auch für die Produktion eingesetzt wird, sehr kurz. „Die Anschaffung einer Solaranlage rechnet sich aber auch im Wohnbau“, weiß Kuster. Das sieht auch Bauherr Andreas S. so: „Wir haben 80.000 Euro für Solarkollektoren und den 6000 Liter Wassertank ausgegeben. Das sollte sich in rund 20 Jahren rechnen.“

Er sieht die Investition als Pensionsvorsorge, spätestens dann sollte die Anschaffung abbezahlt sein. Die Vorteile sind für jene, die in einem solarbetriebenen Haus leben, überzeugend. Andreas S.: „Wir brauchen nur Sonnenstrahlen, dann ist es in unserem Haus auch bei minus 30 Grad fein warm.“