Wo erfahre ich, ob ein Haus unter Denkmalschutz steht?

Ich lebe in einem Gründerzeithaus im neunten Wiener Bezirk. Wo erfahre ich, wie alt das Haus ist und ob es unter Denkmalschutz steht?

Das Bundesdenkmalamt hat unbewegliche Denkmale, die unter Denkmalschutz stehen, in einer Liste zu erfassen und diese Liste öffentlich bekanntzumachen. In der Regel geschieht dies durch einen Eintrag auf der Website des Bundesdenkmalamtes im Denkmalverzeichnis. Diese Liste ist rechtlich nicht verbindlich. Bei unbeweglichen Denkmalen ist der Denkmalschutz auch im Grundbuch ersichtlich. Die Eintragung des Denkmalschutzes im Grundbuch ist eine zusätzliche Information zu den Grundbuchdaten. Weitere Informationen zur betreffenden Liegenschaft ( u.a. wie alt ist das Haus) können Sie bei der MA 37, bei der zuständigen Hausverwaltung oder im Kulturgutverzeichnis erhalten. www.bda.gv.at

Ich bin Mieterin eines Geschäftslokals in einem Altbau. Die Hausverwaltung hat im Jahr 2016 fällige Rechnungen in der Betriebskostenabrechnung 2016 falsch zugeteilt und diese Zuteilung nun in der Betriebskostenabrechnung 2017 korrigiert. Ich habe eine Zahlungsaufforderung von 1200 Euro bekommen. Muss ich das zahlen und habe ich die Möglichkeit, das Geld im Nachhinein zurückzufordern?

Der Vermieter darf zur Deckung der im Lauf eines Kalenderjahres fällig werdenden Betriebskosten und öffentlichen Abgaben zu jedem Zinstermin einen gleichbleibenden Teilbetrag zur Anrechnung bringen (Jahrespauschalverrechnung). Die im Laufe des Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebskosten und öffentlichen Abgaben sind spätestens zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen. Maßgeblich ist immer die Fälligkeit der vom Vermieter zu erfüllenden Forderung. Wenn daher, im gegenständlichen Fall in die Betriebskostenabrechnung 2017, Beträge aufgenommen wurden, deren Fälligkeit bereits im Jahr 2016 eingetreten ist (und die zusätzlich auch im Jahr 2016 bezahlt wurden), so ist gem. § 21 Abs. 3 MRG eine Überwälzung auf die Mieter in der Betriebskostenabrechnung 2017 nicht zulässig. Sie können daher diese Positionen bei der zuständigen Hausverwaltung beanstanden oder auch einen Antrag auf inhaltliche Überprüfung der Betriebskostenabrechnung 2017 bei der Schlichtungsstelle einbringen.