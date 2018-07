Wiener Penthouse: Wer bietet mehr?

Der Immobiliendienstleister EHL führt zum ersten Mal ein Bieterverfahren für eine Luxuswohnung in Wien durch.

360-Grad-Rundblick über Wien, Fitnessraum, Wellnessbereich, Eventraum, Grünflächen im Innenhof und am Dach. Was nach einem Hotel klingt, ist ein Penthouse in der Lindengasse im angesagten Bezirk Wien-Neubau.Die Wohnung erstreckt sich über 230 Quadratmeter Fläche und umfasst zwei Terrassen mit fast 300 Quadratmetern. Projektentwickler ist Strabag Real Estate mit Sitz in Wien. Nun steht das Penthouse zum Verkauf. „Luxusimmobilien sind immer Einzelstücke, aber gerade bei diesem Objekt gibt es im Hinblick auf Ausstattung, Ausblick und Lage praktisch nichts Vergleichbares“, erklärt David Breitwieser, Prokurist der EHL Wohnen GmbH. Wegen fehlender Vergleichswerte war ein angemessener Kaufpreis schwer zu definieren. So hat die Strabag Real Estate die EHL Wohnen mit einem sogenannten strukturierten Bieterverfahren beauftragt. Bis 14. September 2018 können Interessenten schriftlich verbindliche Angebote mittels verschlossenem Kuvert bei einem Treuhänder abgegeben.