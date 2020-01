Wie wird ein mündlich eingeräumtes Servitut rechtlich sicher?

Mein geerbtes Grundstück grenzt an den Grund meiner Tante. Mein bereits verstorbener Vater hat vor 30 Jahren mit ihr mündlich vereinbart, dass wir auf einem Teil ihres Grundstücks eine Garage errichten und benutzen dürfen. Wie könnte man diese mündliche Abmachung rechtlich sicher gestalten?



Ihre Tante hat Ihrem Vater ein Nutzungsrecht an diesem Grundstücksteil in Form einer Dienstbarkeit ( Servitut) eingeräumt. Zur rechtlichen Absicherung eines Servituts an einer unbeweglichen Sache muss dieses Recht in das Grundbuch eingetragen werden. Nach Ihren Schilderungen wurde jedoch keine schriftliche Vereinbarung, also kein Servitutsbestellungsvertrag oder dergleichen, getroffen und auch keine Eintragung im Grundbuch durchgeführt. Ein Servitutsbestellungsvertrag kann jedoch auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt einvernehmlich erstellt und Ihr Recht im Grundbuch auf Basis dieses Vertrages eingetragen werden. Sollte ein Einvernehmen mit Ihrer Tante nicht möglich sein, ist unter Umständen zu prüfen, ob das Recht, die Dienstbarkeit, zwischenzeitlich bereits ersessen wurde. Die Voraussetzung für die Ersitzung eines Rechts an unbeweglichen Sachen ist ein 30 Jahre ununterbrochen andauernder redlicher und echter Besitz.