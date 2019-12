Wie vermiete ich meine Wohnung am besten an eine WG?

Ich will meine Neubauwohnung an drei junge Menschen in Form einer WG vermieten. Wie könnte das vertraglich geregelt werden? Soll ich einen Mietvertrag über die gesamte Wohnung mit einer Person schließen, oder mit allen drei Personen Verträge über je ein Zimmer?

Ich halte einen Mietvertrag über die gesamte Wohnung für die bessere Lösung. Bei separaten Mietverträgen über je ein Zimmer müssten Sie ja noch dazu vereinbaren, dass die jeweiligen Mieter nicht nur ein alleiniges Nutzungsrecht an einem bestimmten Zimmer haben, sondern auch ein jeweiliges Mitbenützungsrecht am Vorraum, an der Küche und an Bad und WC. Bei internen Streitigkeiten der Mieter – etwa wenn einer das Bad zu lange blockiert – wären Sie dann wohl mit hineingezogen, um bestimmte Maßnahmen zu setzen. Ob alle drei Personen gemeinsam Mieter der gesamten Wohnung sein sollen oder ob eine Person Mieter wird und diese dann mit den übrigen zwei Personen jeweils einen Untermietvertrag über Wohnungsteile macht – beides hat Vor- und Nachteile. Bei drei Vertragspartnern haben Sie den Vorteil, dass Sie drei zahlungspflichtige Mieter haben, die solidarisch haften. Andererseits sind Mieterwechsel in einer solchen WG kompliziert, weil dann jedes Mal der Vertrag geändert werden muss. Bei einer 3er-WG mit nur einem Hauptmieter und zwei Untermietern ist der Wechsel der WG-Bewohner einfacher – werden die Untermieter ausgetauscht, muss der Hauptmietvertrag nicht geändert werden.