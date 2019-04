Wenn andere meinen Grund mitbenützen

„ Dienstbarkeiten werden vertraglich vereinbart, können aber auch durch eine letztwillige Verfügung in Form eines Testaments angeordnet werden. Zum Beispiel: ich vermache die Wohnung meiner Tochter und gebe gleichzeitig meiner Ehegattin ein lebenslanges Wohnungsgebrauchsrecht – die Tochter wird dann Eigentümerin, die Lebensgefährtin darf aber in der Wohnung wohnen“, führt Markus Kaspar aus. Dienstbarkeiten entstehen grundsätzlich erst mit Eintragung im Grundbuch, sie können aber auch durch Ersitzung erworben werden, wenn beispielsweise Nachbargrundstücke seit Generationen im guten Glauben mitbenützt werden. „Deshalb gibt es auch Rechte, die nicht im Grundbuch vermerkt sind, wie ein Wegerecht, das seit Jahrzehnten ausgeübt wird, nie verbüchert, aber eventuell ersessen wurde“, so Kaspar. Nach 30 Jahren Nutzung wird etwa das Recht auf die Nutzung eines Trampelpfads durch eine fremde Liegenschaft ersessen.

Worauf sollen Käufer achten?