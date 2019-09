Vom Händler zum Hersteller: Luxus fürs Badezimmer

Das Geschäftsfeld mit selbst designten Bad-Accessoires soll noch weiter wachsen. Künftig will Klomfar 80 Prozent seines Umsatzes damit erwirtschaften, derzeit sind es 20 Prozent. „Wir merken, dass die Produkte sehr gut ankommen. Wir statten eine ganze Reihe an Hotels aus, etwa in New York, Monte Carlo und im Oman,“ so Martin Klomfar.

Auch die online-Bestellungen florieren. So sehr, dass Klomfar demnächst ein neues Lager für seine Artikel bezieht.