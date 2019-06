Vienna Design Week veröffentlicht Gastland und Fokusbezirk

KURIER: Herr Kuitunen, wie „Wild at Heart“ wird sich Finnland während der Design Week präsentieren?

Tero Kuitunen: Wir zeigen zeitgenössisches finnisches Design und geben einen Einblick in moderne Arbeitsansätze. Ich kreiere gern verspielte Objekte. Dieser Zugang spielt in Finnland derzeit generell eine große Rolle. Wir werden drei Bühnen aufbaue. „Rohe Schönheit“ stellt das Material in den Mittelpunkt. Für „Design als sozialer Faktor“ arbeite ich mit Fashion-Designern, die Plastik aus dem Ozean verarbeiten. Und die dritte Bühne „wilder Humor“ zeigt lustige Designobjekte.