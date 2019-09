So kuschelig ist es nirgends: Designer verraten die Bettentrends

Per Bodyscan kann man beim Fachhändler die Beschaffenheit des Körpers vermessen lassen. Dieses moderne Messverfahren gibt mittels Infrarot-Sensoren Aufschluss über die Körperkonturen in verschiedenen Körperpositionen. Die Ergebnisse, ergänzt durch die Bekanntgabe der eigenen Schlafbedürfnisse, etwa die bevorzugte Temperatur im Schlafzimmer, liefern dann die optimale Liegegelegenheit. Wem das zu aufwendig ist, findet zumindest eine auf den Schlaftyp angepasste Matratze – das geht auch online. Diverse Anbieter ermitteln per Fragebogen-Tool Größe, Gewicht, Schlafposition, Anzahl der Personen, die ideale Matratze. „Das Bett muss den Schläfer in seiner Körperkontur perfekt stützen, sodass die Muskeln sich in der Nacht entspannen können. Kraftvoll aber nicht hart – elastisch aber nicht weich. Elementar wichtig für eine gerade Wirbelsäule ist die richtige Einsinktiefe von Schulter und Hüfte. Denn entsteht hier zu viel Druck, kann dies in der Folge Verspannungen und schlechten Schlaf mit sich bringen“, erklärt Expertin Schramm.