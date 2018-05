Smarte Start-ups: Das Zuhause der Zukunft

Der Hype um die Digitalisierung erfasst die heimische Immobilienwirtschaft in rasantem Tempo. In den vergangenen drei Jahren ist weltweit – und etwas verzögert auch in Österreich – die Anzahl von Start-up-Unternehmen aus dem Immobilienbereich regelrecht explodiert. Laut Branchenschätzungen gibt es im deutschsprachigen Raum rund 400 Immobilien-Start-ups. Die Investments in die Branche sind enorm gewachsen: Laut CB Insights wurden 2015 weltweit fast zwei Milliarden Euro in neue Unternehmen gepumpt. Zwei Jahre später, 2017, waren es bereit zehn Milliarden Euro. „Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, denn wir befinden uns erst am Anfang der Digitalisierungswelle in der Immobilienbranche“, sagt der Branchenkenner und Blogger Nikolai Roth aus Hamburg.

„PropTech“ heißt das neue Schlagwort. Damit werden alle neuen Technologien rund um Immobilien (Englisch: properties) bezeichnet. Das können neue Tools für die Suche und Vermittlung von Objekten sein, genauso wie Planungstechnologien, Smart-Home-Produkte, Crowd-Finanzierungen und Datenbanken. Genau genommen ist auch die Plattform Airbnb ein PropTech.

Wie schnell sich die Branche verändert, zeigt ein Vergleich: Der Hotel-Konzern Hilton – Stellvertreter der „old economy“ – brauchte 93 Jahre, um 610.000 Zimmer weltweit zu bauen. Das Start-up Airbnb benötigte für 650.000 Zimmer nur vier Jahre.