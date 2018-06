Sicher durch den Sommer: Was bringen Alarmanlagen?

Wird ein Alarm ausgelöst, geschieht das meist mehrstufig. „Je nach Einstellungen benachrichtigt ein stiller Alarm zunächst den Hausbesitzer und die Polizei“, so Öller. Darauf folgt ein akustischer Alarm, bei dem die Musikanlage zur Sirene wird und einen an- und abschwellenden Alarmton abspielt. Zusätzlich fahren alle Rollläden hoch und das Licht beginnt zu blinken, wodurch Nachbarn oder Fußgänger auf das Vorgehen im Haus aufmerksam werden.

„Ist die Polizei verständigt, erreicht eine Einheit in durchschnittlich dreieinhalb Minuten den Einsatzort in Wien“, erklärt der Chefinspektor. Demnach bestehe eine gute Chance, den Täter zu fassen. Laut Baumühlner sei eine Benachrichtigung des Hausbesitzers vor dem Polizeialarm oder einer Sicherheitsfirma nicht anzuraten. „Eine gute Alarmanlage macht keine Fehler und die Gefahr ist für den Nachbarn, der eventuell nach dem Rechten sieht, zu groß“, so der Polizist.

Der Alarm kann von Einbrechern auch nicht lautlos deaktiviert werden. So etwas gebe es nur in Action-Filmen. „Sicherheitssysteme verfügen im Normalfall über eine Notstromversorgung, redundante Übertragswege und eine Leitungs- und Funkstreckenüberwachung “, erklärt Unfried. Sollte ein Kabel durchtrennt werden, wird sofort ein Sabotage-Alarm ausgelöst, der die zuständigen Stellen verständigt.