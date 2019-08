Service: Der Boom macht Pause

Der Immobilienmarkt verzeichnet im ersten Halbjahr 2019 eine Seitwärtsbewegung. Laut einer Analyse des Maklerunternehmens Remax sank die Anzahl der verkauften Objekte in ganz Österreich. In den amtlichen Grundbüchern wurden 64.171 Verbücherungen verzeichnet, um 1,1 Prozent weniger als im Halbjahr 2018. „Es war abzusehen, dass das ständige Wachstum irgendwann einmal eine Verschnaufpause braucht,“ sagt der Geschäftsführer von Remax Austria, Bernhard Reikersdorfer.

Im größten Markt, in Wien, betrug der Rückgang sogar 10,7 Prozent. Einzelne Bezirke wie die Innenstadt, Wieden, Alsergrund, Favoriten, Ottakring und Donaustadt verzeichneten aber ein Plus.

Ohne die Bundeshauptstadt wäre der Österreich-Saldo aber positiv. Lediglich in der Steiermark und in Kärnten ging die Anzahl der veräußerten Objekte leicht zurück. Bernhard Reikersdorfer: „Dass es sich dabei um keinen Einbruch handelt, zeigt die Tatsache, dass im ersten Halbjahr in sechs von neun Bundesländern der Trend noch immer nach oben zeigt.“