Seestadt Aspern: Das Hoho ist fast fertig

Architekt des Hoho ist Rüdiger Lainer. Der Professor für Architektur der Akademie der bildenden Künste in Wien wollte das Haus „einfach bauen“. Einfach im Zusammenbau, mit wenigen Elemente, ein Baukasten-System wie in einem Kinderspiel. Dass das Haus aus Holz gebaut ist, sollte weithin sichtbar sein. Lainer: „Wir haben gesagt, wir wollen sichtbare Holzoberflächen, auch mit dem Argument der Kontrolle. Wenn ich einen Hohlraum habe, sehe ich absolut nicht, was passiert. Da kann es glosen, da kann es schimmeln, ich sehe es nicht. Die Sichtbarkeit des Holzes war für uns also auch ein Sicherheitsargument. Wir haben Günter Kerbler gesagt, wenn wir das Haus irgendwie kapseln und mit Gipskarton verkleiden müssen, dann würden wir es gleich aus Beton bauen“.