Ohne Giebel, aber mit Mehrwert

Das war nicht immer so: Nach ihrem Einzug in die Baukunst der Moderne vor mehr als einem halben Jahrhundert kehrte schon wenige Jahre später Ernüchterung ein. Konstruktionsfehler und Pfusch am Bau führten zu schweren Schäden an den Gebäuden und verpassten dem Flachdach ein schlechtes Image. Doch das ist Geschichte. Vorausgesetzt, Materialien und Facharbeit passen.

Sorgfältige Planung notwendig

„Ein Flachdach bietet viele Vorteile, erfordert jedoch auch viel Sorgfalt bei der Ausführung von Abdichtung, Dämmung und Tragkonstruktion“, betont Wolfgang Hubner, Geschäftsführer des österreichischen Instituts für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung (IFB). „Sind bei der Errichtung Profis am Werk, also im Flachdachbau ausgebildete Fachkräfte – Dachdecker, Spengler und Bauwerksabdichter (seit einem Jahr ein Gewerbe mit offizieller Ausbildungsverpflichtung) –, und wird das Dach danach regelmäßig gewartet, steht die Lebenserwartung eines Flachdaches jener eines Steildaches in nichts nach.“

Da Wasser auf einem flachen Dach länger steht als auf einem geneigten, muss die zuverlässige Wasserabführung gewährleistet sein. Außerdem müsse die Abdichtung jahrzehntelang allen Witterungseinflüssen trotzen, Hitze und Sonneneinstrahlung im Sommer, tiefsten Temperaturen im Winter, starken Regenfällen bis hin zum Hagelschlag und heftigen Winden. Auch chemischen Belastungen (etwa Mikroben) oder mechanischen Einflüssen hat eine Flachdach-Abdichtung verlässlich standzuhalten. „Dann hält ein Flachdach 30 bis 40 Jahre lang“, weiß Hubner.