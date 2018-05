News aus der Immo-Branche: Spatenstiche, Events und Projekte

Auf dem Areal des „Erdberger Mais“, nahe dem Wiener Gasometer im 3. Wiener Bezirk soll bis 2020 ein neues Grätzel entstehen. Insgesamt entstehen 300 neue Wohneinheiten in der Paragonstraße. Kinderbetreuung und die nötige Infrastruktur sei durch die Nähe zu den Gasometertürmen gegeben. „Wir erwarten in den kommenden Jahren eine Verdoppelung der Wohn- und Arbeitsräume in diesem Gebiet,“ so der Tenor der Initiatoren 6B47 Real Investors AG, der ÖSW und der WE. www.oesw.at