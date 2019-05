Naturverliebt: Designer interpretieren die Umwelt

Die slowenische Designerin Lara Bohinc von Bohinc Studio liebt die Natur und holt sich daraus ihre kreative Inspiration. Darauf lassen zumindest ihre verspielten Entwürfe schließen, die sie am Salone del Mobile in Mailand präsentiert hat.

„Von der Sonne bis zum Mond“ benannte Bohinc die in Schweden handgefertigte Teppich-Kollektion, die auch als Wandbild eine gute Figur macht. Der romantische Name und auch das Design selbst sind von japanischen Zen-Gärten inspiriert, da diese für Bohinc die Reinheit der geometrischen Form reflektieren. Sie bestehen aus Wolle und Leinen. Der Wechsel aus gegenüberliegenden Kreisen und Kurven soll laut Lara Bohinc an die Fähigkeit der Natur erinnern, auch in asymmetrischen Formen einen Ausgleich zu finden.