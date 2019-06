Nachfrage kurbelt Preise an

Neue errichtete oder generalsanierte Mietwohnungen erzielen im Österreich-Durchschnitt 7,62 Euro netto pro Quadratmeter (+1,24 Prozent). Am teuersten sind Mietwohnungen am freien Markt in Innsbruck mit 11,47 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Bregenz mit 11,06 Euro pro Quadratmeter und Wien mit 9,53 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. In Wien haben sich Baugründe um 4,4 Prozent verteuert, auf rund 627 Euro pro Quadratmeter, die Kaufpreise für gebrauchte Eigentumswohnungen sind um fast vier Prozent gestiegen, auf durchschnittlich 2829 Euro pro Quadratmeter.

Reihen- und Einfamilienhäuser

In den anderen Bundesländern haben ältere Eigentumswohnungen vor allem in Eisenstadt, St. Pölten und Salzburg preislich zugelegt, jeweils um mehr als sieben Prozent. In Innsbruck sind Reihenhäuser um fast 16 Prozent teurer geworden, sie kosten nun 2.700 Euro pro Quadratmeter – nur in Salzburg Stadt sind Reihenhäuser noch teurer mit 2.970 Euro pro Quadratmeter. Die Preise für Einfamilienhäuser sind in Innsbruck, Bregenz und Salzburg Stadt gestiegen, auf 3.020, 3.000 und 3440 Euro je Quadratmeter.