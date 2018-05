Muss ich Zigarettenrauch aus der Nachbarwohnung dulden?

Ich wohne im Gemeindebau, meine Nachbarn unterhalb sind starke Raucher. Der Gestank zieht durchs Fenster in meine Wohnung und ich kann nicht mehr lüften. Was sagt das Gesetz? Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten?

Udo Weinberger: Wenn das Rauchen der Mieter unter Ihnen derart stark ist, dass ein Lüften Ihrer Wohnung nicht mehr möglich ist, so stellt dies eine erhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit Ihrer Wohnung dar. Der Vermieter ist nicht nur verpflichtet, die Wohnung Ihnen zum Gebrauch zu überlassen sondern hat auch dafür zu sorgen, dass eine Benutzung dieser nicht beeinträchtigt wird. Bei Beeinträchtigung durch Rauch aus anderen Wohnungen kommt es dabei sicher auf den jeweils konkreten Einzelfall an, wenn die Beeinträchtigung aber derartig hoch ist, wie von ihnen geschildert, werden Sie gerichtlich den Vermieter auffordern können, auch rechtliche Maßnahmen zu setzen, die eine Beeinträchtigung Ihrer Wohnqualität abstellt.

Eine Eigentümerin hat im Zuge der Übersiedlung das Tor zum Vorgarten entfernt und verschwinden lassen. Seitdem steht die Einfahrt offen. Muss sie für Ersatz sorgen?

Das Gartentor ist ein allgemeiner Teil der Liegenschaft. Eine Entfernung durch einen Wohnungseigentümer stellt daher schon grundsätzlich einen unzulässigen Eingriff dar. Wenn das Tor im Zuge der Entfernung abhandengekommen ist, muss es durch den eingreifenden Wohnungseigentümer gegenüber der Gemeinschaft ersetzt werden.