Muss der Mieter für eine defekte Küche aufkommen?

Ich habe meine Eigentumswohnung fünf Jahre vermietet. Bei der Rückgabe war sie in einem sehr schlechten Zustand: etwa war die Küche beschädigt. Muss der Mieter eine neue Küche bezahlen?

Der Mieter ist verpflichtet nach Beendigung des Mietverhältnisses die Wohnung in jenem Zustand zurückzustellen, in welchem er dieses bei Beginn des Mietverhältnisses übernommen hat. Gewöhnliche Abnutzungen sind hierbei vom Mieter nicht zu ersetzen, sondern vom Vermieter hinzunehmen. Sofern die Küche über das gewöhnliche Maß der Abnützung in einem schlechteren Zustand zurückgegeben wurde, also der Mieter einen Schaden verursacht hat, besteht ein Anspruch des Vermieters auf Abgeltung dieses verursachten Schadens. Eine neue Küche muss der Mieter jedoch keinesfalls vollständig bezahlen, ansonsten wäre der Vermieter ungerechtfertigt bereichert, würde der Vermieter schließlich vom Nutzen einer neuen Küche mit einer längeren Lebensdauer profitieren.