Mein privater Rückzugsort

Bei der Gestaltung geht es darum, was einen selber guttut, was stärkend auf Seele und Gemüt wirkt. „Der eigene Platz ist dazu da, in der Hektik des Alltags zu sich zu kommen, seine Gedanken zu ordnen und in Stille zu gehen. Er ist kein Präsentationsplatz für Instagram oder Besucher“, so Csurda-Steinwender. „Es muss also kein perfekt durchgestylter Ort sein, sondern ein Platz, an dem schöne Erinnerungen und alles, was einem Kraft gibt, weilen“, sagt auch Chefeinrichter Schneider. Hat man den nötigen Raum für sich geschaffen und Platz für Neues gemacht, empfiehlt Sigrid Csurda-Steinwender den Platz mit allen Sinnen zu erfahren und sich zu fragen: Was will ich hier sehen? Hören? Fühlen? Riechen? Und sogar schmecken. „Das heißt, ich frage mich: Mit welchen Stoffen kann ich mich geborgen fühlen? Wo schaut mein Blick hin, wenn ich dort sitze – hinaus ins Grüne oder doch auf die ungemachte Wäsche?

Me-time-Platz