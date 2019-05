MARKTNEWS: Der Kauf von Einfamilienhäusern boomt

Noch nie wechselten so viele Einfamilienhäuser in Österreich den Besitzer wie 2018. Laut Remax waren es 12.689, um 1737 mehr als im Jahr 2017. Für die 2018 erworbenen Einfamilienhäuser legten die neuen Eigentümer in Summe 3,63 Milliarden Euro auf den Tisch, um fast ein Viertel mehr als 2017 und sogar um drei Viertel mehr als noch vor fünf Jahren.

Kaufpreis: 250.000 Euro

2018 investierten die Käufer im Durchschnitt 241.684 Euro in den Kauf eines Einfamilienhauses. In Niederösterreich, dem Land der Einfamilienhäuser, wurden im Vorjahr 3749 Einfamilienhäuser verbüchert. Das ist fast ein Drittel des Einfamilienhaus-Marktes in Österreich.

Große Preis-Spanne

In Niederösterreich ist die Einfamilienhäuser-Preisschere zwischen dem billigsten und dem teuersten Bezirk am größten in ganz Österreich: Auf der einen Seite das Wiener Umland mit Spitzenpreisen in Mödling, Tulln, Baden, Korneuburg, Bruck/ Leitha, St. Pölten/Land, auf der anderen Seite die Regionen im oberen Wald- und Weinviertel mit Waidhofen/Thaya, Gmünd, Zwettl, Horn, Hollabrunn und Mistelbach. „Im Extremfall bekommt man um den Preis eines Einfamilienhauses im Bezirk Mödling sechs im Bezirk Waidhofen an der Thaya“, so Anton Nenning, Managing Director von Remax Austria.