Makramee-Revival: Kunstwerke aus Knoten

Derzeit inspirieren vor allem drei Frauen die DIY (Do-it-yourself) Community im deutschsprachigen Raum. Sie alle haben jüngst auch neue Bücher auf den Markt gebracht, in denen – jede auf ihre Weise – in die Welt der Makramees entführt, anschauliche Anleitungen für Anfänger wie Fortgeschrittene inklusive. Und jede von ihnen weiß darin auch viel Wissenswertes über die aus dem Orient stammende Knüpftechnik zu erzählen, bei der gedrehte Fäden mit Fransen zu kunstvollen Mustern miteinander verknüpft werden. So entstehen aus halben Schlägen, linken und rechten Kreuz- und Querknoten, aus Rippen-, Wellen-, Beeren- und Wechselknoten prachtvolle Ornamente und Stücke, die in der Wohnung zum tollen Blickfang werden. „Der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt“, weiß Fabiana Binder, die ihre Leidenschaft gerne mit Gleichgesinnten teilt. „Man kann kleine Schmuckstücke wie Armbänder, mittelgroße Traumfänger sowie bis zu zehn Quadratmeter große Wandbehänge herstellen.“ Josephine Kirsch alias Eni hatte zunächst Geologie studiert, ehe die „Naturliebhaberin und Weltenbummlerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, „Yeah Handmade“ gründete und seither ihre Kreativität zum beruflichen Lebensmittelpunkt macht. Makramees sind ihre Lieblingsbeschäftigung. „Schon als Kind habe ich Armbänder geknüpft“, sagt die 31-Jährige, die nicht nur Bücher schreibt, sondern auch Workshops hält. „Die Makrameekunst kann jeder erlernen und mithilfe der Knüpftechnik sein Zuhause verschönern – das können neben Wandbehang auch Weihnachtsschmuck oder Windlichter sein.“