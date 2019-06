Kühler Wald in der Stadt: nach den Enzis kommt das Airship

Ein Wald mitten in der Stadt, der für Abkühlung sorgt. Das gibt es seit dieser Woche im Haupthof des Wiener Museumsquartiers in einem drei Meter hohen Mikroklimazelt mit dem Namen „Airship“. Besucher des MuseumsQuartier Wien können sich ab sofort in diesem Wald erfrischen, die Temperaturen sind um rund sechs Grad kühler als die Umgebung der sommerlich aufgeheizte Stadt.

Natürliche Klimaanlage