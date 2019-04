Kein Shop wie der andere: Aesop setzt auf Design

Mit der Expansion von Aesop – 2006 eröffnete der erste europäische Shop in Paris – entstand über die Jahre eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Shops: von kühlen, nordisch inspirierten Designs wie in Oslo bis zu einer Architektur, die an James-Bond-Filme erinnern soll wie jener im Londoner Stadtteil Chelsea. Am Wiener Bauernmarkt, wo Aesop 2017 erstmals in Österreich Fuß fasste, diente die Architekturikone Adolf Loos als Inspiration.

Ganz im Gegensatz dazu der Laden in Berlin-Mitte: In einem ehemaligen Milchgeschäft in der Alten Schönhauser Straße situiert, ist er mit handgefertigten rohen Fliesen aus Beton ausgestattet. Diese leuchten in einer Farbpalette, die an Seegras erinnert. Die Idee: Da in Berlin die Hälfte des Jahres der Himmel grau ist, soll das Geschäft wie eine Waldlichtung sein.